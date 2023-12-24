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СК возбудил дело об антивоенных фейках против мэра украинских Черновцов

24 декабря 2023, 01:50
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о фейках против Вооружённых сил России в отношении мэра украинского города Черновцы Романа Кличука «после публикации им в соцсетях заведомо ложной информации о действиях российской армии в Буче и других городах Киевской области». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как уточнил собеседник агентства, дело возбудили по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ за то, что Кличук, согласно данным следствия, в апреле 2022 года «разместил под видом достоверной ложную информацию о действиях российской армии в Буче, Гостомеле, Ирпене и населенном пункте Ворзель Киевской области в ходе специальной военной операции». Теперь за это ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Пост мэра Черновцов бизнесмен и политик Роман Кличук занимает с 30 ноября 2020 года.


Ранее Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) сообщило, что не поддерживает контакт с украинскими властями по вопросу о списке «погибших» в Буче. В бюро предполагают, что проводить расследование должна Россия.

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#следственный комитет
#ск рф
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Число пострадавших при атаке беспилотников на Донецк возросло до восьми
Кулемзин: 8 человек пострадали после сброса боеприпасов с дронов ВСУ в Донецке
23 декабря 2023, 21:43

Фото: iStock/NiseriN

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об увеличении числа пострадавших при атаках беспилотников ВСУ по городу. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Он отметил, что в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона получили ранения восемь мирных жителей.

Последней пострадавшей на данный момент числится женщина 1964 года рождения.

Представительство ДНР в СЦКК утверждает, что украинские военные совершили как минимум три сброса боеприпасов в дронов на Петровский район Донецка за минувшие сутки.

Также Кулемзин ранее сообщал, что в субботу ВСУ произвели атаку на Кировский район города, в результате чего пострадали семь жителей города.

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#днр
#беспилотник
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#пострадавшие
#алексей кулемзин
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Возросло число пострадавших при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
Гладков: число раненных при атаке дрона ВСУ в Белгородской области достигло 5
23 декабря 2023, 21:29

Фото: iStock/rancho_runner

Увеличилось число пострадавших при атаке дрона-камикадзе ВСУ в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что число пострадавших достигло пяти человек. Двое мужчин смогли самостоятельно добраться от места происшествия до больницы. У первого наблюдалась минно-взрывная травма и осколочные ранения ноги. У второго наблюдается ранение правой руки и правой ноги.

Гладков подчеркнул, что в настоящее время состояние всех пяти пострадавших оценивается как среднетяжёлое. Они находятся под присмотром врачей.

Ранее в этот день глава региона сообщил о том, что украинскими военными была произведена атака дроном-камикадзе на Грайвороновский городской округ. Беспилотник упал на асфальтоукладочный каток. Рядом находящиеся трое рабочих получили ранения различной степени тяжести.

Данный округ граничит с Сумской и Харьковской областями Украины, откуда регулярно производятся обстрелы и запуски дронов.

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#всу
#атака
#беспилотник
#пострадавшие
#белгород
#вячеслав гладков
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В США рассказали о сигналах от России к прекращению боевых действий на Украине
NYT: РФ сигнализирует Западу о готовности к переговорам по Украине
23 декабря 2023, 20:59

Фото: iStock/Diy13

Россия с помощью посредников пытается передать сигналы западным политикам о готовности к переговорам по конфликту с Украиной, а также по поводу прекращения боевых действий. Об этом сообщает американское издание The New York Times.
Отмечается, что Россия готова к заморозке конфликта, но с условием, что останется на нынешних позициях. Источник газеты, приближённый к Кремлю, заявил, что РФ не собирается «отступать ни на метр».

Он также подчеркнул, что такие сигналы на Запад посылаются ещё с сентября в рамках так называемой «закулисной дипломатии». Однако существуют опасения, что Украина может не согласиться на такие условия, а сама идея российской стороны об урегулировании конфликта может быть просто «попыткой Кремля ввести в заблуждение».

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#запад
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ВСУ испытывают серьёзные проблемы на Купянском направлении
23 декабря 2023, 18:21

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В Харьковской области на Купянском направлении сложилась тяжёлая ситуация для ВСУ.
Об этом сообщил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой».

«Меня беспокоит Купянское направление. Там реально достаточно серьезная проблема, как и на Лиманском направлении», — заявил Кривонос.
По его словам, Киев не может обеспечить армию требуемым количеством людей и вооружений. По мнению Кривоноса, это происходит из-за неспособности властей обеспечить мобилизационный план. В итоге ВСУ нечем ответить на наступление российских войск, считает генерал.

Ранее начальник службы авиации и противовоздушной обороны (ПВО) 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар сообщил, что конфликт между Украиной и РФ закончится переговорами, но пока украинским гражданам стоит приготовиться к тотальной мобилизации.

По словам Самовара, в будущем году ситуация на поле боя станет более тяжёлой по сравнению с прошлыми годами.

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#всу
#украина
#новости
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В Белгородской области три человека пострадали при атаке дрона-камикадзе ВСУ
23 декабря 2023, 17:35

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Три человека пострадали во время атаки дрона-камикадзе ВСУ на мост в Белгородской области.
Об этом рассказал губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

С его слов, ЧП случилось между поселками Совхозный и Горьковский. В момент атаки со стороны ВСУ дорожники на мосту проводили ремонтные работы. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток. В результате этого три человека получили ранения.

Всех пострадавших госпитализировали в городскую больницу №2 Белгорода. Один из рабочих находится в тяжелом состоянии. Он получил ранения конечностей. Состояние двух других оценивают как средней степени тяжести.

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#белгород
#новости
#всу
#украина
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В Германии раскрыли, ждать ли нового контрнаступления ВСУ
Bild: в Киеве признают отсутствие шансов на повтор контрнаступления ВСУ
23 декабря 2023, 16:38

Фото: iStock/JARAMA

Украинские политики в частных беседах признают, что в ближайшее время нет шансов для повторения контрнаступления ВСУ. Об этом в соцсети X написал заместитель главреда издания Bild Пауль Ронцхаймер.
Он призвал чиновников открыто и чётко освещать события на передовой. Если этого не делать, предупреждает Ронцхаймер, Украина может вообще остаться без помощи.

Ронцхаймер добавил, что в предстоящем году Евросоюзу, а в частности Германии, предстоит взять на себя гораздо больше ответственности за всё происходящее в зоне конфликта.

Ранее в МИД Германии сообщили о выделении 23 миллионов евро на укрепление защиты от кибератак.

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#украина
#германия
#всу
#контрнаступление
#спецоперация
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На Украине планируют ликвидировать понятие «ограниченно годный»
Депутат Рады Безуглая: власти хотят ликвидировать понятие «ограниченно годный»
23 декабря 2023, 16:21

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Власти Украины планируют ликвидировать понятие «ограниченно годный». Перечь положений обновлённого законопроекта о мобилизации в своём Telegram-канале представила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
Отмечается, что все граждане будут делиться либо на годных, либо на негодных к прохождению службе.

Для определения годности украинцы будут повторно проходить военно-лечебную комиссию.

Помимо этого пункта, в законопроекте указывается на снижение мобилизационного возраста до 25 лет с нынешней границы в 27. Также в стране планируют отменить прохождение срочной службы.

Также Безуглая сообщила о предусмотренном обязательном воинском учёте для женщин.

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#украина
#всу
#военные
#законопроект
#мобилизация
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В Германии предлагают поднять налоги, чтобы помочь Украине
23 декабря 2023, 15:37

Фото: iStock/Olena_Z

В Германии предлагают повысить подоходный налог ради помощи Украине.
Такое решение предложила член экономического совета при правительстве европейской страны Моника Шнитцер, сообщает ТАСС.

«Особые события требуют особых мер. Солидарность с Украиной в качестве введения надбавки к подоходному налогу для военной помощи была бы возможным ответом на этот вызов», — говорит Шнитцер.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц дал обещание выделять деньги Украине из регулярного бюджета, пока это будет необходимо. С его слов, власти будут согласовывать поддержку украинской стороне из регулярного бюджета, как это запланировано.

Помощь включают 8 млрд евро на поставки оружия, финансовую помощь Украине напрямую или через Европейский союз, а также более 6 млрд евро на поддержку украинских беженцев в Германии.

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#германия
#всу
#украина
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В США предрекли скорое падение Киева
The Hill: Киев может пасть в ходе весеннего наступления ВС РФ
23 декабря 2023, 15:25

Фото: iStock/Aleksandr Mokshyn

Киев может пасть после российского наступления в следующем году. Об этом сообщает издание The Hill.
В статье отмечается, что европейские государства не смогут восполнить дефицит необходимого вооружения для Украины после прекращения поддержки ВСУ со стороны США. Это приведёт к ослаблению страны, которое ещё больше усугубится после возобновления наступления ВС РФ. В результате, не исключено падение Киева. А президент страны Владимир Зеленский бежит или погибнет, спрогнозировал автор материала.

Также издание напомнило об отрицательных результатах украинского контрнаступления. Созданные российскими военными минные поля, а также постоянные артиллерийские обстрелы привели к тому, что за пять месяцев ВСУ смогли продвинуться лишь на 17 километров.

В заключение издание отметило, что сейчас уже очевидна победа России, которая не зависит от количества поставляемого из США оружия и размера финансирования.

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#киев
#украина
#россия
#спецоперация
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