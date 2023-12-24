СК возбудил дело об антивоенных фейках против мэра украинских Черновцов

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о фейках против Вооружённых сил России в отношении мэра украинского города Черновцы Романа Кличука «после публикации им в соцсетях заведомо ложной информации о действиях российской армии в Буче и других городах Киевской области». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как уточнил собеседник агентства, дело возбудили по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ за то, что Кличук, согласно данным следствия, в апреле 2022 года «разместил под видом достоверной ложную информацию о действиях российской армии в Буче, Гостомеле, Ирпене и населенном пункте Ворзель Киевской области в ходе специальной военной операции». Теперь за это ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Пост мэра Черновцов бизнесмен и политик Роман Кличук занимает с 30 ноября 2020 года.
Ранее Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) сообщило, что не поддерживает контакт с украинскими властями по вопросу о списке «погибших» в Буче. В бюро предполагают, что проводить расследование должна Россия.
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