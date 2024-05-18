Российский генерал объяснил необходимость взятия Харькова

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России необходимо взять Харьков под контроль, потому что в городе находится один из крупнейших центров украинской оборонной промышленности, заявил генерал-лейтенант Российской армии Айтеч Бижев в интервью изданию «Ридус».
«Взяв Харьков, российская армия получит ключ ко многим стратегическим объектам. Ведь это крупный административный и промышленный центр, и здесь сосредоточена крупная оборонная промышленность», - пояснил Бижев.
Генерал напомнил, что в советское время в Харькове была танковая ремонтная мастерская и академия, которая выпускала инженеров войск противовоздушной обороны.
Ранее автор американского журнала Foreign Policy заявил, что ситуация на Украине в ходе специальной военной операции (СВО) стала более опасной. Сложившаяся ситуация подталкивает США к большему риску, включая отмену Вашингтоном запрета на нанесение ударов американским оружием по территории России.
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Генерал напомнил, что в советское время в Харькове была танковая ремонтная мастерская и академия, которая выпускала инженеров войск противовоздушной обороны.
Ранее автор американского журнала Foreign Policy заявил, что ситуация на Украине в ходе специальной военной операции (СВО) стала более опасной. Сложившаяся ситуация подталкивает США к большему риску, включая отмену Вашингтоном запрета на нанесение ударов американским оружием по территории России.
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Александр Климов