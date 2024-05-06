Французский иностранный легион понес первые потери на Украине у Часова Яра

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В боях у Часова Яра наемники из французского иностранного легиона понесли первые потери.
По данным военкора Бориса Рожина, они могли составить до семи человек. Незадолго до этого появилась информация о стычках российских десантников с военными из Германии и Франции, в том числе, из Иностранного легиона.
Как отметил Рожин, это уже не «тик-токеры», которые приезжали на Украину заработать, а при первой угрозе убегали с позиций, собирали чемоданы и уезжали обратно.
По его словам, в настоящее время в бой вступили подготовленные, высокомотивированные бойцы. Иначе говоря, профессиональные военнослужащие стран НАТО.
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Как отметил Рожин, это уже не «тик-токеры», которые приезжали на Украину заработать, а при первой угрозе убегали с позиций, собирали чемоданы и уезжали обратно.
По его словам, в настоящее время в бой вступили подготовленные, высокомотивированные бойцы. Иначе говоря, профессиональные военнослужащие стран НАТО.
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Алёна Самарева