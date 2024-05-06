Французский иностранный легион понес первые потери на Украине у Часова Яра

Россия еще до объявления США знала, что Париж тайно отправляет военных для участия в конфликте на Украине на стороне Вооруженных сил республики (ВСУ), заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он добавил, что в связи со сложившейся ситуацией у российской армии появились новая цель для достижения в рамках специальной военной операций, передает NEWS.ru.