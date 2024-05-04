ВС РФ уничтожили еще один американский танк Abrams и БМП Bradley под Авдеевкой

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Российские силы уничтожили ещё один танк Abrams и БМП Bradley американского производства в боях под Авдеевкой, кадры публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Бронемашины врага уничтожены бойцами группировки «Центр» в бою на Авдеевском направлении», — уточнили военкоры.
По информации Telegram-канала, российским силам удалось уничтожить ещё один танк Abrams и боевую машину пехоты Bradley, которые Соединённые Штаты Америки передали ВСУ. В Минобороны РФ эту информацию пока не подтвердили.
Ранее официальный МИД РФ Мария Захарова заявила, что западное оружие, переданное Киеву в новом пакете помощи, уже начало всплывать в третьих странах.
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Евгения Парфентьева