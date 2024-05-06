Появилось видео нового российского танка с защитой против дронов и мин

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Видеозапись с новым образцом российского танка «мангал», оснащенного защитой против дронов, впервые опубликована в телеграм-канале «Военный Осведомитель».
На кадрах демонстрируется ход техники со стороны и внутри.
Корпус танка Т-72 защищен решётками с установкой РЭБ, позволяющей противостоять беспилотникам противника.
Авторы портала не уточнили, где было снято видео, однако по информации издания «Страна», похожая российская техника была замечена в зоне СВО во время штурмовых операций ВС РФ.
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Корпус танка Т-72 защищен решётками с установкой РЭБ, позволяющей противостоять беспилотникам противника.
Авторы портала не уточнили, где было снято видео, однако по информации издания «Страна», похожая российская техника была замечена в зоне СВО во время штурмовых операций ВС РФ.
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Анастасия Хохлова