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Подразделения российской группировки войск «Центр» улучшили положение, отразили 10 атак ВСУ и уничтожили очередной танк «Abrams» в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«ВСУ потеряли до 360-ти военнослужащих, танк «Abrams» производства США, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, пять пикапов, 155 мм самоходную артиллерийскую установку М109 «Paladin» производства США», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Кроме того, российские военные ликвидировали чешскую самоходную пушку «DANA М2», гаубицу «МСТА-Б» и две гаубицы Д-30.
Также российские бойцы улучшили положение, поразив несколько бригад ВСУ в ДНР. При этом военные российской группировки войск «Центр» отразили 10 вражеских атак.
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Элина Позднякова