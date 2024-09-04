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В ближайшее время Украина лишится городов Красноармейск (украинское название — Покровск), Селидово, Украинск, Курахово и Часов Яр в ДНР. Так считает британский эксперт Александр Меркурис.
«Я думаю, что в течение следующих нескольких недель, когда Покровск, Селидово, Украинск, Курахово, Часов Яр и другие населенные пункты падут, из-за сильного давления Соединенных Штатов и всего остального мира мы увидим, как маятник на Украине снова повернется в сторону переговоров», — заявил Меркурис в своем блоге на YouTube.
Он также предположил, что украинское руководство не пойдет на мирные переговоры с Россией даже после территориальных потерь, из-за страха потерять власть после окончания конфликта.
При этом Меркурис считает, что украинский конфликт не закончится переговорами, а завершится именно на поле боевых действий.
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