23 июня 2025, 09:06

Экс-офицер ВС Франции Моро: баланс сил в конфликте на Украине смещен в пользу РФ

Фото: iStock/opolja

Баланс сил в украинском конфликте смещается в пользу России, несмотря на помощь Киеву со стороны западных союзников. Об этом рассказал ТАСС бывший офицер-десантник французской армии Ксавье Моро.





По мнению французского военного, Украина не одинока и пользуется поддержкой Североатлантического альянса (НАТО).





«Поэтому реальное соотношение — это альянс Украины и НАТО против России», — пояснил Морро.