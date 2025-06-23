Французский офицер оценил баланс сил в конфликте на Украине
Экс-офицер ВС Франции Моро: баланс сил в конфликте на Украине смещен в пользу РФ
Баланс сил в украинском конфликте смещается в пользу России, несмотря на помощь Киеву со стороны западных союзников. Об этом рассказал ТАСС бывший офицер-десантник французской армии Ксавье Моро.
По мнению французского военного, Украина не одинока и пользуется поддержкой Североатлантического альянса (НАТО).
«Поэтому реальное соотношение — это альянс Украины и НАТО против России», — пояснил Морро.
Офицер добавил, что Украина поставляет на фронт живую силу, а государства НАТО — военную технику и разведывательные данные о ВС РФ. Однако баланс смещается в пользу России, заключил Морро.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.