Грушко: Россия добивается железобетонных гарантий невступления Украины в НАТО
Заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил, что одной из ключевых гарантий для России по вопросу невступления Украины в НАТО является отмена решения Бухарестского саммита 2008 года, касающегося будущего членства Украины в Североатлантическом альянсе. Об этом пишет РИА Новости.
Грушко подчеркнул, что Россия добивается «железобетонных международно-правовых гарантий» невступления Украины в НАТО. Он отметил, что отмена решения, принятоого на саммите в Бухаресте, является важным шагом в этом направлении.
На саммите НАТО, который проходил с 2 по 4 апреля 2008 года, обсуждались вопросы возможного вступления Украины и Грузии в альянс. Несмотря на поддержку стремления Киева и Тбилиси к членству, НАТО не предоставило им план действий по членству, что фактически отложило вопрос их включения на неопределенный срок из-за противодействия ряда стран, включая Германию и Францию.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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