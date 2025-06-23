Грушко: Россия добивается железобетонных гарантий невступления Украины в НАТО

23 июня 2025, 08:42

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Заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил, что одной из ключевых гарантий для России по вопросу невступления Украины в НАТО является отмена решения Бухарестского саммита 2008 года, касающегося будущего членства Украины в Североатлантическом альянсе. Об этом пишет РИА Новости.