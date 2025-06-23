Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов предупредил СБУ, что может найти их первым
Сотрудников СБУ, которые объявили в розыск командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, могут найти первыми. Об этом сообщил РИА Новости сам Алаудинов.
«Кто из нас кого будет искать и кто до кого раньше доберется», — подчеркнул военный.
По словам Алаудинова, всех причастных к деятельности СБУ в РФ ожидает суд после того, как Москва одержит победу на Украине.
Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины объявила в розыск командира спецназа «Ахмат» и заместителя начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенанта Апти Алаудинова. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.