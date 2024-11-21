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Удары дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь территории России — это настоящая провокация с целью втянуть НАТО в украинский конфликт. Об этом заявил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.
В своей социальной сети он возмутился фактом запуска Украиной британской крылатой ракеты по России. По словам политика, безумные лидеры западных стран торопятся начать третью мировую войну до того, как американский президент Дональд Трамп, не раз заявлявший о своей способности завершить украинский конфликт, официально вступит в должность 20 января 2025 года.
Ранее Дюпон-Эньян заявлял, что победа на президентских выборах в США Дональда Трампа всего за неделю изменила позицию главы киевского режима Владимира Зеленского и повлияла на его отношение к вопросу переговоров с Россией.
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Александр Бойцов