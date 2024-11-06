Forbes: Киев применит Stryker против России в Курской области

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Украина собирается использовать бронемашины Stryker в случае наступления ВС РФ в Курской области, информирует иностранное издание Forbes.
Автор американского материала и обозреватель Дэвид Экс полагает, что Вооружённые силы Украины вполне могут использовать произведённые в США бронированные машины Stryker при наступлении Вооружённых сил России в Курской области.
Дэвид Экс также обратил внимание на недостаток бойцов в рядах украинской армии. По его мнению, если Киев не решит эту проблему, то Stryker будет единственной помощью ВСУ на территории Курской области.
Ранее сообщалось, что украинские БПЛА атаковали Каспийск в Дагестане. Всего прогремело два взрыва.
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«Неясно, как быстро новые Stryker поступят на Украину. Но ясно, что украинцы будут с ними делать», — подчеркнул журналист.
Дэвид Экс также обратил внимание на недостаток бойцов в рядах украинской армии. По его мнению, если Киев не решит эту проблему, то Stryker будет единственной помощью ВСУ на территории Курской области.
Ранее сообщалось, что украинские БПЛА атаковали Каспийск в Дагестане. Всего прогремело два взрыва.
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Ольга Енгалычева