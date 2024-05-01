РВ: Скоро Армия России войдёт в Часов Яр

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Российская армия активизировала свое движение к стратегически важному городу Часов Яр, пишет Telegram-канал «Русская Весна» со ссылкой на BILD.
Отмечается, что военные РФ используют тактику двойного удара, нацеливаясь на микрорайон «Канал» с востока и окружая город с севера и юга через населенные пункты Богдановка и Ивановское (Красное). Силы обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) сосредотачиваются в центре и на севере города.
По данным издания, российским вооруженным силам удалось преодолеть канал Северский Донец — Донбасс в 1 километре к юго-востоку от Часов Яра. Эксперт по военным вопросам Юлиан Рёпке считает, что теперь лишь вопрос времени, когда они войдут в город с востока или с юга.
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По данным издания, российским вооруженным силам удалось преодолеть канал Северский Донец — Донбасс в 1 километре к юго-востоку от Часов Яра. Эксперт по военным вопросам Юлиан Рёпке считает, что теперь лишь вопрос времени, когда они войдут в город с востока или с юга.
«Российские силы форсировали канал в Часов Яре в 1 км юго-восточнее города. Теперь это лишь вопрос времени, когда они войдут в город с востока или с юга», — пишет Рёпке.Читайте также:
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Артем Кузьмин