Штурмовая авиация прикрывает наступление ВС РФ на Часов Яр

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
Наступление российских штурмовых подразделений на Часов Яр в ДНР поддерживает авиация «Южной» группировки войск. Об этом сообщает РИА Новости.
«У нас основная задача поддерживать штурмовые группы, которые на "переднем крае" работают. Каждый пораженный нами объект – это чья-то спасенная жизнь и продвижение дальше», — рассказал лётчик-штурмовик.
Уточняется, что штурмовая авиация наносит удары по укрепрайонам противника в Часов Яре. Для этого используются новейшие модификации «Грачей» СУ-25СМ3, которые бьют неуправляемыми авиационными ракетами.
Ранее сообщалось, что российские военные продолжают продвижение к югу от жилой застройки в районе Часов Яра и уже приступили к уничтожению «суперопорника» ВСУ, который располагается западнее канала Северский Донец.
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Элина Позднякова