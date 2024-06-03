Французского наемника осудят в ДНР за участие в боях на стороне ВСУ

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Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении наемника из Франции, который участвовал в боях на стороне ВСУ, пишет «Лента.ру».
По данным Генеральной прокуратуры РФ, 32-летний Куэста Хьюго Джулиан заочно обвинен по статье «Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях» УК РФ. Ранее его объявили в международный розыск.
Француз принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника с июля 2022 года по февраль 2024 года, сообщает следствие. За это он получил вознаграждение в размере 900 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в Одессе иностранный военный пытался угрожать местному жителю пистолетом, после чего избил его.
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Француз принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника с июля 2022 года по февраль 2024 года, сообщает следствие. За это он получил вознаграждение в размере 900 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в Одессе иностранный военный пытался угрожать местному жителю пистолетом, после чего избил его.
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Алёна Самарева