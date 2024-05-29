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Многие иностранцы приезжают воевать на Украину в составе интернационального легиона только ради того, чтобы снимать видео для соцсети TikTok. Об этом наёмник из Франции рассказал телеканалу France 2.
Он подчеркнул, что ради этих целей они растрачивают снаряды, которых в дефиците у украинских войск.
Ранее издание Politico писало, что высокопоставленные офицеры ВСУ убеждены в разрушении линии фронта уже этим летом. Это может произойти из-за острой нехватки боеприпасов и подорванного морального духа в рядах украинских войск.
А газета Wall Street Journal сообщала, что украинское командование из-за нехватки боеприпасов заставляет военных ходить по болотам и искать неразорвавшиеся снаряды, чтобы потом использовать их.
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Ранее издание Politico писало, что высокопоставленные офицеры ВСУ убеждены в разрушении линии фронта уже этим летом. Это может произойти из-за острой нехватки боеприпасов и подорванного морального духа в рядах украинских войск.
А газета Wall Street Journal сообщала, что украинское командование из-за нехватки боеприпасов заставляет военных ходить по болотам и искать неразорвавшиеся снаряды, чтобы потом использовать их.
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Анастасия Чинкова