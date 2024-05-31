На Украине погиб наемник из Нидерландов

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Наемник из Нидерландов, который служил в украинском «интернациональном легионе», погиб 20 мая в районе Часова Яра. Об этом сообщает Dutch News.
Уточняется, что солдат стал третьим гражданином Нидерландов, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине. Согласно информации источника, с момента начала СВО на Украину приехали воевать несколько десятков граждан этого государства.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц исключил участие немецких солдат в конфликте на Украине. По словам Шольца, участие немецких солдат в конфликте лишь ускорит войну с РФ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, по данным Минобороны России, за период проведения специальной военной операции на Украину прибыли более 13 тысяч иностранных наемников, в том числе солдаты из Франции, Нидерландов, США.
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Ранее канцлер Германии Олаф Шольц исключил участие немецких солдат в конфликте на Украине. По словам Шольца, участие немецких солдат в конфликте лишь ускорит войну с РФ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, по данным Минобороны России, за период проведения специальной военной операции на Украину прибыли более 13 тысяч иностранных наемников, в том числе солдаты из Франции, Нидерландов, США.
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Екатерина Коршунова