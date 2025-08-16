Достижения.рф

Гладков заявил, что ситуация в Белгородской области меняется «не в лучшую сторону»

Вячеслав Гладков (фото: Telegram @vvgladkov)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ситуация в регионе, особенно в приграничных районах, меняется практически ежедневно и зачастую в худшую сторону. По его словам, в Белгороде участились удары беспилотников, что значительно осложняет жизнь местных жителей.



В связи с обострением обстановки в городе увеличили состав бригад скорой помощи – теперь их стало на четыре больше. Всего 11 приграничных автомобилей скорой помощи уже оснащены специальными системами, позволяющими быстрее и эффективнее реагировать на экстренные вызовы.

Обеспечение медицинской помощи и усиление безопасности остаются приоритетами для региональных властей, отмечает Гладков в своём Telegram-канале.

Анастасия Чинкова

