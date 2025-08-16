Гладков заявил, что ситуация в Белгородской области меняется «не в лучшую сторону»

16 августа 2025, 15:51

Гладков: обстановка в Белгородской области меняется не в лучшую сторону

Вячеслав Гладков (фото: Telegram @vvgladkov)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ситуация в регионе, особенно в приграничных районах, меняется практически ежедневно и зачастую в худшую сторону. По его словам, в Белгороде участились удары беспилотников, что значительно осложняет жизнь местных жителей.