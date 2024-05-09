ФРГ намерена поставить Украине три РСЗО HIMARS американского производства

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Министр обороны Германии Борис Писториус заявил 9 мая о намерении своей страны поставить Украине три реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства, пишет РИА Новости.
«Теперь я могу подтвердить, что мы в сотрудничестве с американцами поставим Украине 3 РСЗО HIMARS», — отметил Писториус, находящийся с визитом в США.Ранее Россия направила ноту странам НАТО в связи с поставками вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, будут считаться законной целью для России.
В МИДе России отмечали, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наращивание вооружений Украины со стороны Запада неизбежно приведет к негативным последствиям и не изменит обстановки.
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Артем Кузьмин