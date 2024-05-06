Британские журналисты оценили ущерб ВСУ от уничтожения РСЗО HIMARS

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ВС РФ, уничтожив реактивные системы залпового огня HIMARS, нанесли серьезный удар по украинской армии. Об этом сообщает Daily Express.
Уточняется, что российские солдаты уничтожают РСЗО HIMARS уже не в первый раз. В материале статьи говорится о том, что ВС РФ быстро находят вооружение киевского режима, в результате чего украинская армия не успевает его переместить до удара.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска успешно продвигаются в направлении Красноармейска Луганской народной республики (ЛНР). Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска успешно продвигаются в направлении Красноармейска Луганской народной республики (ЛНР). Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова