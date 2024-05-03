В Киеве подтвердили точечные удары ВС РФ по HIMARS и Patriot

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Армия России в последние два месяца стала всё чаще наносить точные ракетные удары по наводке дронов-разведчиков. Об этом сообщил украинский военный обозреватель Сергей Морфинов в подкасте Би-Би-Си.
«Таким образом были, в частности, поражены один комплекс HIMARS, две пусковые установки Patriot в Покровске, вертолетная группа Ми-8, две РСЗО "Буревий", несколько истребителей МиГ-29 и установок С-300 в Днепре», — признал Морфинов.
Он также добавил, что российские военные уничтожили инфраструктурные и военные объекты Украины в десятках километров от линии боевого столкновения. При этом самое дальнее поражение произошло в 95 км от линии фронта.
Снимают российские удары на видео «Орланы». Вероятно, они же и наводят на цель российские ракеты.
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Элина Позднякова