ФРГ поможет Украине пережить зиму: новые €40 млн на тепло и свет

11 ноября 2025, 22:53

Германия выделит Украине ещё €40 млн на подготовку к зиме

Фото: Istock / butenkow

Германия предоставит Украине дополнительный гуманитарный пакет помощи на сумму €40 млн для подготовки к зиме.





Об этом во время визита в Канаду сообщил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль, передаёт агентство DPA.



Средства направят на ремонт систем отопления, восстановление зданий, поставку генераторов, а также закупку одеял и средств гигиены.





«Мы помогаем добиться того, чтобы квартиры были тёплыми и освещёнными», — подчеркнул министр.