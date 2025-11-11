ФРГ поможет Украине пережить зиму: новые €40 млн на тепло и свет
Германия выделит Украине ещё €40 млн на подготовку к зиме
Германия предоставит Украине дополнительный гуманитарный пакет помощи на сумму €40 млн для подготовки к зиме.
Об этом во время визита в Канаду сообщил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль, передаёт агентство DPA.
Средства направят на ремонт систем отопления, восстановление зданий, поставку генераторов, а также закупку одеял и средств гигиены.
«Мы помогаем добиться того, чтобы квартиры были тёплыми и освещёнными», — подчеркнул министр.При этом агентство отмечает, что в 2025 году объём немецкой гуманитарной поддержки Киеву сократился — если в 2024 году сумма превышала €400 млн, то теперь уменьшилась более чем вдвое из-за урезания бюджета МИД Германии.