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Появились кадры уничтожения иностранных диверсантов в Брянской области

ФСБ показала кадры об уничтожении иностранных диверсантов в Брянской области
29 октября 2024, 08:44
Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Федеральная служба безопасности Российской Федерации продемонстрировала видео ликвидации иностранных диверсантов в Брянской области, которые пытались незаконно пересечь государственную границу России, информирует РИА Новости.
Напомним, что в понедельник ФСБ России сообщила о ликвидации четырех диверсантов в Брянской области, которые пытались пересечь госграницу. Остатки диверсионной группы были уничтожены ракетно-артиллерийским ударом. У ликвидированных было обнаружено иностранное вооружение и экипировка.

Помимо этого, на теле одного из ликвидированных сделана татуировка второго батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск Соединенных Штатов Америки.



На представленных кадрах показаны тела убитых боевиков ВСУ, а также оружие и снаряжение, с которыми диверсанты пытались вторгнуться в Брянскую область. Кроме того, демонстрируются два флага Канады.



Турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что успехи Российской Федерации могут побудить посредников по урегулированию конфликта склонить Киев к началу переговоров до конца года. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#украина
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#всу
#киев
В Курской области замечена активность украинских заградотрядов
Украинский пленный: заградотряды не дают отступать пехоте ВСУ в Курской области
29 октября 2024, 09:21

Фото: iStock/N-sky

Украинский пленный Андрей Безручков заявил, что заградотряды ВСУ в Курской области не дают пехоте отступить. Об этом информирует РИА Новости.
Он рассказал, что те, кто ловят самовольно оставивших часть, особенно контрактников, действительно существуют.

«Что сзади нас, ну не дали бы нам пройти сзади, ну так, насколько я понимаю, то, когда мы и шли, и мы шли на позиции 2,5 километра пешком, вот тот отряд, что там, где возле точки спешивания — мне кажется, что они там окопанные, они там не просто так сидят. Ну чтобы мы назад не проходили», — поделился военный.

Андрей Безручков родился 2 октября 1989 года. Он был мобилизован в 92-ю отдельную штурмовую бригаду. В плен был взят российскими военными под Курском. Солдат призвал всех украинских военнослужащих, находящихся на территории Курской области, сложить оружие.

Напомним, что боевики ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Они попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона.

Ранее турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что успехи Российской Федерации могут побудить посредников по урегулированию конфликта склонить Киев к началу переговоров до конца года.

До этого стало известно, что фронт ВСУ обрушился. С таким мнением выступил генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко. По его словам, такое развитие ситуации стало возможным из-за ряда факторов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Украинский генерал заявил об обрушении фронта ВСУ
29 октября 2024, 08:47

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился. Об этом информирует ТАСС.
По словам Марченко, такое развитие ситуации стало возможным из-за ряда факторов. Он отметил, что первое — это нехватка боеприпасов и вооружений, а второе — недостаток личного состава. Генерал пояснил, что люди устали и не могут справляться с нагрузками на фронте. Помимо этого, наблюдается разбалансировка в управлении.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 24 октября сообщил о тяжелой обстановке для украинских войск на всей линии соприкосновения.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что появились кадры уничтожения иностранных диверсантов в Брянской области. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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ВСУ требовали с родных пленного российского бойца выкуп в миллион рублей
29 октября 2024, 08:33

Фото: istockphoto/Diy13

ВСУ потребовали от родственников российского военнослужащего Игоря Щеголеватого, попавшего в украинский плен, миллион рублей. За это они обещали включить его в списки для обмена.
Об этом РИА Новости рассказал сводный брат солдата Александр Сериков. Щеголеватый служил артиллеристом, а в начале октября его перевели в штурмовое подразделение. В последний раз он выходил на связь с родными пятого октября. А уже 12 октября его родственники получили видеозапись, на которой он с перевязанной головой просил перевести деньги «куда скажут».

«Позвонили, сказали: "Если хотите, чтобы он жил, то переведите миллион, тогда его внесут в списки на обмен», — рассказывает собеседник агентства.

Украинцы говорили, что не будут его кормить и поить, а потом вообще скормят собакам, если не получат деньги. Обещали прислать детям видео, на котором пытают российского военнопленного. По словам Серикова, шантаж продолжался примерно неделю. Родным говорили, что они не увидят Игоря Щеголеватого живым и даже не получат его тело, если не переведут деньги. Затем звонки прекратились.

Это уже не первый случай вымогательства со стороны ВСУ. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что обратилась к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу, Верховному комиссару ООН по правам человека и в Международный комитет Красного Креста с требованием соблюдения положений Женевской конвенции, запрещающей применять пытки, насилие и действия, унижающие достоинство человека.

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#насилие
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Стало известно, когда Украину могут вынудить пойти на переговоры
Аналитик Озер: Киев до конца года могут склонить к переговорам из-за успехов РФ
29 октября 2024, 07:40

Фото: iStock/IherPhoto

Турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что успехи Российской Федерации могут побудить посредников по урегулированию конфликта склонить Киев к началу переговоров до конца года. Об этом информирует РИА Новости.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Озер отметил, что изменение обстановки на восточном фронте в пользу России увеличивает вероятность того, что Украина может приблизиться к началу переговоров. Он подчеркнул высокую вероятность их начала до конца года в нейтральной зоне.

Ранее президент РФ сообщил, что все подвижки на линии боевого соприкосновения на херсонском направлении происходят в пользу армии России. По его словам, опыт российских военных и растущие возможности отечественного военно-промышленного комплекса приносят положительные результаты.

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО ночью сбила над тремя областями и Черным морем семь БПЛА ВСУ
29 октября 2024, 07:30

Фото: istockphoto/NiseriN

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены семь украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской областями и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным МО России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

Два вражеских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территорией Белгородской области, два над территорией Курской области, два над территорией Брянской области. Помимо этого, один БПЛА был уничтожен над акваторией Черного моря.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Вражеский коптер атаковал машину под Курском, есть погибшие. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Рогов: Прорвана оборона ВСУ севернее Работино на Ореховском направлении
29 октября 2024, 06:38

Российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) севернее села Работино на запорожском фронте, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«На протяжении последних суток наблюдается активизация боевых действий на данном участке фронта. Атака наших войск началась с флангов и была усилена бронетехникой и фронтовой авиацией. Оборона противника была прорвана, и наше продвижение составило более километра, что освободило территорию на площади до 10 квадратных километров», — сообщил Рогов.
Он подчеркнул, что попытки украинских войск продвинуться на этом направлении в ходе контрнаступления, начатого в прошлом году, оказались неуспешными, а многотысячные потери ВСУ были напрасны.

«На сегодня все отбито и освобождено. Инициатива находится в руках русской армии. Наши войска постепенно движутся в сторону Новоданиловки и Малой Токмачки», — добавил Рогов.
Село Работино является важной точкой на линии фронта на ореховском направлении, и Киевские власти ранее обозначали его как одно из главных достижений контрнаступления ВСУ, начавшегося в июне прошлого года.

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#оборона
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Пленные украинцы сообщили о недостаточной подготовке перед отправкой в бой
29 октября 2024, 06:22

Украинские военнослужащие, попавшие в плен, заявили, что мобилизованных на фронт бросают без должной подготовки. Об этом они рассказали в интервью РИА Новости.
Один из пленных, Юрий Мензата, 1984 года рождения, отметил, что его мобилизовали в Дарницком территориальном центре комплектования (ТЦК) в Киеве, после чего без какого-либо обучения отправили на передовую в Донецкой области, близ населенного пункта Курахово.

Другой пленник, Дмитрий Маркелов, 1988 года рождения, также сообщил о насильственной мобилизации.

«Меня забрали без подготовки, без обучения, без карт, без ничего, и бросили на передовые позиции. В результате я оказался в плену», - заявил он.
Согласно новому закону, вступившему в силу 18 мая, военнообязанные должны обновить свои данные в военкомате в течение 60 дней, однако многие из них жалуются на отсутствие информации и подготовительных мероприятий перед отправкой на фронт. Закон также предполагает, что уклонистов могут лишить права управления автомобилем, что вызывает недовольство среди граждан.

Отсутствие четких сроков демобилизации и недостаточная подготовка призванных на службу вызывают опасения у многих украинцев о судьбе мобилизованных.

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#сво
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В Волновахскую больницу В ДНР передали бронированную «скорую помощь»
29 октября 2024, 05:08

Фото: istock/Yury Karamanenko

В Волновахскую городскую больницу в ДНР была передана бронированная машина скорой помощи для эвакуации раненых и оказания медицинских услуг жителям прифронтовых территорий,
Военно-политический эксперт Ян Гагин, передавший автомобиль медикам, рассказал, что бронированная «Газель» была специально доработана для безопасной транспортировки пациентов из опасных зон. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

«Все населенные пункты прифронтовой зоны находятся под постоянной угрозой обстрела артиллерией и атаками FPV-дронов», — отметил Гагин.
Заместитель главного врача Волновахской больницы Юрий Юриченко поблагодарил всех, кто способствовал приобретению автомобиля, подчеркивая важность обеспечения безопасности медицинского персонала и пациентов.

«В условиях нехватки кадров защита медиков — приоритет, поэтому бронированная «скорая» нам крайне необходима», — добавил он.

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В Махачкале, заключившим контракт в зоне СВО, будут больше платить
Власти Махачкалы увеличили выплаты для участников СВО
28 октября 2024, 22:27

Фото: iStock/ Aleksandr Golubev

Муниципальная выплата в Махачкале для людей, заключивших контракт на прохождение военной службы в зоне СВО, будет увеличена до 300 тысяч рублей, сообщает мэр города Юсуп Умавов.
«С 1 ноября муниципалитет будет выдавать 300 тысяч рублей всем гражданам, заключившим контракт с Минобороны Российской Федерации. Кроме того, все подписавшие контракт будут обеспечены всем необходимым обмундированием для прохождения службы в зоне СВО», — сказал Умавов в своем Телеграм-канале.

Ранее выплата для людей, которые подписывали контракт для прохождения военной службы в зоне специальной военной операции, составляла 100 тысяч рублей, сообщает РИА Новости пресс-служба администрации Махачкалы.

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