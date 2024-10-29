Фото: iStock/Dmitry Belyaev
Федеральная служба безопасности Российской Федерации продемонстрировала видео ликвидации иностранных диверсантов в Брянской области, которые пытались незаконно пересечь государственную границу России, информирует РИА Новости.
Напомним, что в понедельник ФСБ России сообщила о ликвидации четырех диверсантов в Брянской области, которые пытались пересечь госграницу. Остатки диверсионной группы были уничтожены ракетно-артиллерийским ударом. У ликвидированных было обнаружено иностранное вооружение и экипировка.
Помимо этого, на теле одного из ликвидированных сделана татуировка второго батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск Соединенных Штатов Америки.
На представленных кадрах показаны тела убитых боевиков ВСУ, а также оружие и снаряжение, с которыми диверсанты пытались вторгнуться в Брянскую область. Кроме того, демонстрируются два флага Канады.
Турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что успехи Российской Федерации могут побудить посредников по урегулированию конфликта склонить Киев к началу переговоров до конца года. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Помимо этого, на теле одного из ликвидированных сделана татуировка второго батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск Соединенных Штатов Америки.
На представленных кадрах показаны тела убитых боевиков ВСУ, а также оружие и снаряжение, с которыми диверсанты пытались вторгнуться в Брянскую область. Кроме того, демонстрируются два флага Канады.
Турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что успехи Российской Федерации могут побудить посредников по урегулированию конфликта склонить Киев к началу переговоров до конца года. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова