В МИД РФ раскрыли, граждане каких государств ликвидированы ФСБ в Брянской области

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Граждане США, Польши и Канады были в числе иностранных диверсантов, ликвидированных за попытку прорваться через российскую границу в Брянской области. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА Новости.
При этом дипломат подчеркнула, что это предварительные сведения, которые ещё будут дополняться по мере проведения расследования.
Напомним, что в понедельник диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) из иностранных наёмников предприняла попытку прорваться через границу России и вторгнуться на территорию Брянской области. Четверо боевиков были ликвидированы сотрудниками ФСБ. Остальные члены группы поражены ракетно-артиллерийским ударом.
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Иностранные диверсанты пытались прорваться в Брянскую область
Анастасия Чинкова