Иностранные диверсанты пытались прорваться в Брянскую область

Фото: iStock/ e-crow
27 октября представители российских силовых структур ликвидировали нескольких иностранных диверсантов, пытавшихся проникнуть через границу Брянской области, передаёт Центр общественных связей ФСБ.
«Пресечена попытка нарушения государственной границы <...> в Климовском районе диверсионно-разведывательной группой. В результате боестолкновения четыре диверсанта ликвидированы, остатки отступающей группы поражены ракетно-артиллерийским ударом», — сообщается в релизе.
При себе у диверсантов были иностранные средства коммуникации, оружие и экипировка, а из личных вещей: молитвенник на польском языке, канадский флаг, записная книжка с информацией по тактической подготовке на английском языке. Спецслужбы считают, что это говорит об их связи с третьими странами.
На коже одного из иностранных наёмников обнаружили татуировку элитного 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США.
Читайте также:
В Смоленске предотвратили попытку теракта в здании УМВД РФ
Воевавшему за ВСУ американцу Хаббарду озвучили приговор по делу о наемничестве
Завербованный Киевом диверсант рассказал, сколько ему платили за поджоги
Ольга Енгалычева