Контроль над Работино и штурм в Андреевке: последние новости СВО

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Российская армия провела серию атак на Донецком направлении и установила огневой контроль над югом Работино. О последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, чем обеспокоилось командование ВСУ, читайте в материале «Радио 1».
Херсонское направление
В Крынках российские бойцы продолжают зачищать развалины, зафиксированы взаимные артобстрелы, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». ГУР МО Украины перебросили спецподразделения «Кракен» на подконтрольный ВСУ берег для усиления оборонительных рубежей.
Запорожское направление
На Запорожском направлении ВС РФ при поддержке артиллерии вновь атаковали на западных и южных окраинах села Работино. В результате наступления, южное направление населенного пункта полностью перешло под контроль российской армии, об этом в своем телеграм-канале сообщил военный корреспондент Семен Пегов.
«Юг Работино перешел под контроль ВС РФ, идут ожесточенные бои, инициатива за российскими военнослужащими», - Пегов.
При этом ВСУ перешли в активную оборону, стремясь вернуть утраченные позиции. Под ударами украинские позиции в Малых Щербаках, Малой Токмачке, Красном и Малиновке. Артиллерия ВСУ работала по ВС РФ в Новопрокоповке и Вербовом.
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Авдеевское направление
ВС РФ продолжают атаковать позиции противника в районе села Ласточкино. Зафиксировано продвижение к Орловке, Северному и Тоненькому. За Авдеевским укрепрайоном практически не осталось оборонительных рубежей ВСУ, что вызывает беспокойство у украинского командования.
Донецкое направление
ВС РФ провели серию атак на северо-восточных окраинах Новомихайловки, у Невельского и в Первомайском, применив средства дальнего поражения. Под ударами позиции противника оказались в Константиновке Парасковьевке, городе Красногоровка, Семёновке, Бердычах и Новосёловке.
Бахмутское направление
На Бахмутском направлении ВС РФ при поддержке средств дальнего поражения атаковали у Андреевки, на высотах северо-западнее Клещеевки и на окраинах Ивановского. Под ударами украинские позиции в Богдановке. Российские – в Бахмуте, Хромовом и Ягодном.
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