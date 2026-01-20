ФСБ ликвидировала пособника украинских спецслужб

20 января 2026, 10:04

Причастный к подготовке теракта в Ставрополе ликвидирован при попытке задержания

Фото: iStock/Naeblys

Сотрудники ФСБ России нейтрализовали мужчину, причастного к подготовке теракта в Ставрополе. Операцию провели во время попытки задержания. Об этом пишет РИА Новости.