Достижения.рф

ФСБ ликвидировала пособника украинских спецслужб

Причастный к подготовке теракта в Ставрополе ликвидирован при попытке задержания
Фото: iStock/Naeblys

Сотрудники ФСБ России нейтрализовали мужчину, причастного к подготовке теракта в Ставрополе. Операцию провели во время попытки задержания. Об этом пишет РИА Новости.



По информации ведомства, задержанный — гражданин России из Кисловодска, родившийся в 1982 году. Он заложил взрывное устройство по заданию украинских спецслужб. Оно должно было использоваться для подрыва автомобиля рядом с военной частью Минобороны. Во время задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам ФСБ, что привело к его ликвидации. В результате операции никто из правоохранителей и гражданских не пострадал.

На месте происшествия нашли пистолет, гранату и самодельное взрывное устройство. Установлено, что мужчина ранее занимался продажей наркотиков.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0