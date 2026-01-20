ФСБ ликвидировала пособника украинских спецслужб
Сотрудники ФСБ России нейтрализовали мужчину, причастного к подготовке теракта в Ставрополе. Операцию провели во время попытки задержания. Об этом пишет РИА Новости.
По информации ведомства, задержанный — гражданин России из Кисловодска, родившийся в 1982 году. Он заложил взрывное устройство по заданию украинских спецслужб. Оно должно было использоваться для подрыва автомобиля рядом с военной частью Минобороны. Во время задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам ФСБ, что привело к его ликвидации. В результате операции никто из правоохранителей и гражданских не пострадал.
На месте происшествия нашли пистолет, гранату и самодельное взрывное устройство. Установлено, что мужчина ранее занимался продажей наркотиков.
Читайте также: