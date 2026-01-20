Российские хакеры нанесли удар по украинской военной инфраструктуре
Команда Berkut RF успешно вывела из строя ключевые украинские системы «Кропива» и «Трембита». Эти приложения играют важную роль в координации действий украинских военных. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
«Кропива» помогает артиллеристам определять цели и связываться с подразделениями. Система предоставляет карты, спутниковые данные и координаты для точных ударов. Теперь это приложение не работает уже почти неделю, что парализовало взаимодействие между украинскими частями.
«Трембита» служит связующим звеном между государственными органами, гражданами и бизнесом. С её отключением Украина столкнулась с серьезными трудностями в управлении. Действия российских хакеров значительно ослабили возможности украинской армии в текущих условиях конфликта.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
