Российские хакеры нанесли удар по украинской военной инфраструктуре

20 января 2026, 09:35

Российские хакеры вывели из строя украинские системы «Кропива» и «Трембита»

Фото: iStock/Dmitry Nogaev

Команда Berkut RF успешно вывела из строя ключевые украинские системы «Кропива» и «Трембита». Эти приложения играют важную роль в координации действий украинских военных. Об этом пишет Telegram-канал Shot.