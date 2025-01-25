Российская армия уничтожила под Киевом штаб с британскими инструкторами ВСУ

Фото: iStock/maki_shmaki
Российская армия с помощью беспилотников уничтожила штаб с британскими инструкторами ВСУ под Киевом в городе Бровары. Об этом сообщает telegram-канал «Донбасский Партизан».
«В ночь с 23 на 24 января российские войска нанесли серию точечных ударов по объектам противника, включая аэродромную инфраструктуру, пункты дислокации иностранных инструкторов и логистические узлы», — говорится в сообщении.
По подтвержденной информации, в результате удара удалось ликвидировать одного инструктора из Британии. Еще несколько получили ранения. К тому же армия РФ смогла уничтожить модульные конструкции Karmod и FlatPack, а также шифрованные терминалы связи Thales TRC 3700. Была ликвидирована спутниковая станция BGAN Explorer 727 и поврежден серверный центр (Cisco ISR 4461, HP ProLiant DL380 Gen10).
В сообщении указывается, что в ходе нанесения ударов была повреждена гражданская инфраструктура. Виновником являются мобильные группы ПВО Украины, которые не смогли качественно и эффективно противостоять атаке.
Читайте также:
Депутат Рады Федина: музыкантов Львовского военного оркестра отправят в пехоту
Рамзан Кадыров направил на СВО очередную группу добровольцев
Госсекретарь США Рубио остановил финансовую поддержку Украины на 90 дней
Иван Мусатов