ФСБ обнаружила под Красноармейском схрон ВСУ с химическим оружием

22 ноября 2025, 09:16

SHOT: ФСБ обнаружила под Красноармейском тайник ВСУ с химическим оружием

Фото: iStock/andrey shalari

Сотрудники Федеральной службы безопасности России обнаружили под Красноармейском схрон Вооруженных сил Украины с химическим оружием. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.