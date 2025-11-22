ФСБ обнаружила под Красноармейском схрон ВСУ с химическим оружием
Сотрудники Федеральной службы безопасности России обнаружили под Красноармейском схрон Вооруженных сил Украины с химическим оружием. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В ходе оперативных мероприятий из тайника изъяли кустарные взрывные устройства, включающие в себя стеклянные пробирки с запрещённым химическим веществом хлорпикрином, заряды пластита и емкости с бензином. При детонации эти компоненты образуют боевое отравляющее вещество удушающего действия — фосген.
По факту обнаружения взрывных устройств Следственный комитет России возбудил несколько уголовных дел. Согласно предоставленной информации, приказы на боевое применение этих устройств отдавал командир 108 отдельного штурмового батальона 59 отдельной мотопехотной бригады ВСУ.
Читайте также: