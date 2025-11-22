В Саратове и Энгельсе ПВО отражает атаку украинских дронов
Над городами Саратов и Энгельс, предварительно, работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет Телеграм-канал SHOT со ссылкой на местное население.
Очевидцы рассказали, что слышали не менее 16 взрывов на севере и в центре. Кроме того, в небе над городами появились несколько ярких вспышек, похожих на работу ПВО.
«Из динамиков доносится сирена и просьбы отойти от окон и укрыться в безопасном месте», — сообщил канал.По предварительной информации, средства ПВО продолжают отражать атаку украинских дронов. Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.
Аналогичная ситуация сложилась в Самарской области, где тоже прогремела серия взрывов.