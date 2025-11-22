Достижения.рф

Российские средства ПВО за ночь уничтожили 69 украинских БПЛА

Фото: iStock/e-crow

Средства ПВО за ночь сбили 69 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.



Согласно информации ведомства, над Ростовской областью ликвидировали 16 беспилотных летательных аппаратов, над Самарской и Саратовской областями – по 15 дронов, над Республикой Крым – 13. Три БПЛА уничтожены над Волгоградской и Курской областями, два – над Воронежской областью. Один беспилотник сбит над Белгородской областью, еще один – над Брянской.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Екатерина Коршунова

