Российские средства ПВО за ночь уничтожили 69 украинских БПЛА
Средства ПВО за ночь сбили 69 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Согласно информации ведомства, над Ростовской областью ликвидировали 16 беспилотных летательных аппаратов, над Самарской и Саратовской областями – по 15 дронов, над Республикой Крым – 13. Три БПЛА уничтожены над Волгоградской и Курской областями, два – над Воронежской областью. Один беспилотник сбит над Белгородской областью, еще один – над Брянской.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
