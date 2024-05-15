ФСБ обнаружила в Авдеевке заминированные схроны со взрывчаткой и патронами

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Сотрудники ФСБ в Авдеевке обнаружили заминированные схроны со взрывчаткой и патронами, об этом сообщили в пресс-службе ведомства по региону.
«УФСБ России по ДНР в ходе оперативно-боевых мероприятий в г. Авдеевка обнаружено несколько заминированных схронов, оставленных украинскими войсками при отступлении», — рассказали в пресс-службе.
Уточняется, что в обнаруженных схронах найдено 33 килограмма тротила, 222 ручные гранаты, 25 мин различного типа, 121 гранатомётный выстрел, а также 22,1 тысячи патронов для стрелкового оружия.
Сотрудники Федеральной службы безопасности продолжают оперативные мероприятия по демилитаризации и денацификации освобождаемых населённых пунктов Донецкой Народной Республики, заключили в пресс-службе ведомства.
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