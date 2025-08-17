ВС РФ уничтожили эшелон с боеприпасами ВСУ в Днепропетровской области

17 августа 2025, 18:44

Фото: iStock/aapsky

Российские войска нанесли точечный удар по железнодорожному эшелону с боеприпасами ВС Украины в Днепропетровской области. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.