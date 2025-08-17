ВС РФ уничтожили эшелон с боеприпасами ВСУ в Днепропетровской области
Российские войска нанесли точечный удар по железнодорожному эшелону с боеприпасами ВС Украины в Днепропетровской области. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По данным военных, железнодорожный узел, где находился эшелон, играл ключевую роль в обеспечении переброски украинских войск и техники в Донбасс. Кроме того, системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС РФ сбили беспилотник, который пытался провести разведку над объектом.
Читайте также: