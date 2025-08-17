Беспилотники ВСУ нацелились на промпредприятие в российском регионе
В Нижегородской области отражена атака украинских БПЛА на промпредприятие
В Нижегородской области беспилотники ВСУ пытались атаковать промышленное предприятие. Об этом в воскресенье, 17 августа, сообщил губернатор Глеб Никитин.
По его словам, силы ПВО успешно отразили вражескую атаку. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
«Сегодня ночью была отражена атака БПЛА, которые были направлены в сторону промпредприятия», — написал глава региона в своем телеграм-канале.Напомним, ночью в небе над Россией перехватили и уничтожили 46 украинских БПЛА. Большая часть из них летела на Белгородскую область.