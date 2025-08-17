ФСБ предотвратила атаку дрона ВСУ на Смоленскую АЭС
Сотрудники ФСБ России предотвратили попытку удара по Смоленской атомной электростанции (АЭС) с помощью украинского беспилотника. Об этом сообщил ведомственный Центр общественных связей.
Отмечается, что атака ВСУ была сорвана благодаря действиям систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые уничтожили дрон над территорией объекта. Уточняется, что речь идёт об ударном беспилотнике украинского производства под названием «Спис».
Ведомство расценивает попытку атаки как террористический акт, направленный украинскими войсками против критически важной инфраструктуры России.
Инцидент не повлиял на работу станции, разрушений и пострадавших нет. Смоленская АЭС продолжает функционировать в штатном режиме.
Спецслужбы продолжают расследование и предпринимают дополнительные меры по усилению защиты объектов атомной энергетики.
