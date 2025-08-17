ФСБ предотвратила атаку дрона ВСУ на Смоленскую АЭС

17 августа 2025, 15:42

Фото: iStock/martin_33

Сотрудники ФСБ России предотвратили попытку удара по Смоленской атомной электростанции (АЭС) с помощью украинского беспилотника. Об этом сообщил ведомственный Центр общественных связей.