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ФСБ показала кадры пресечения попытки ДРГ нарушить границу РФ в Брянской области

28 октября 2024, 20:53
Фото: iStock/zabelin

Фото: iStock/zabelin

ФСБ России представила видеозаписи и фотографии с места ликвидации иностранных диверсантов, совершивших попытку нарушения российской границы в Брянской области. Материалы публикует РИА Новости.
Отмечается, что на оперативной съёмке показали оружие, боеприпасы и различное снаряжение, которое использовали боевики попытке вторгнуться на территорию России. Также на записи виден канадский флаг и молитвенник на польском языке.


Также оперативники опубликовали тела убитых боевиков. У одного из них на предплечье набита татуировка элитного полка спецназа США.



Напомним, что в понедельник диверсионно-разведывательная группа ВСУ из иностранных наёмников предприняла попытку вторгнуться на территорию России через границу в Брянской области. Четверо боевиков были ликвидированы сотрудниками ФСБ, остальные поражены ракетно-артиллерийским ударом.

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#фсб
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#всу
#граница
#россия
#иностранцы
Жителям Польши предложили «примерить» на себя образы умерших бойцов ВСУ
«Страна.ua»: В Варшаве появились стенды с фото бойцов ВСУ и отверстиями для лиц
28 октября 2024, 20:57

Фото: iStock/ delray77

В столице Польше установили стенды с отверстиями для лиц, предназначенные для фото.
Под фото указаны даты рождения и смерти — как на настоящем надгробии. Инициатива не понравилась полякам и украинцам. Одна бывших военнослужащих ВСУ увидела своё изображение и раскритиковала авторов идеи, подмечая, что они пытаются похоронить её заживо, сообщает «Страна.ua».

Предполагалось, что военные украинской армии, в честь которых установили стенды, погибли на фронте. Однако организаторы ошиблись. После разразившегося скандала организаторы убрали ошибочные части инсталляции.

Ранее сообщалось, что лидер партии «Конфедерация» в Радоме в Польше Мариуш Кшеминьский раскритиковал планы украинских властей на установку памятника Роману Шухевичу во Львове.

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#военные
#фото
#лидер
#всу
#польша
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Дело об убийстве американского военкора Рассела Бентли направлено в суд
28 октября 2024, 20:27

Рассел Бентли (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

В Донецке завершено расследование уголовного дела об убийстве ополченца из США, военного корреспондента Рассела Бентли, более известного под позывным Техас. Материалы дела вместе с обвинительным заключением направлены в суд.
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, установлены все лица, причастные к гибели военкора, и обстоятельства совершённого преступления. Обвинение предъявлено четверым российским военнослужащим: Виталию Вансяцкому, Владиславу Агальцеву, Владимиру Бажину и Андрею Иорданову.

Как установили следователи, Вансяцкий, Агальцев и Иорданов 8 апреля 2024 года применили по отношению к Бентли физическое насилие и пытки, повлёкшие его смерть. Затем они уложили тело военкора в автомобиль и подорвали его динамитной шашкой. На следующий день военнослужащий той же войсковой части Бажин по указанию Васняцкого переместил останки с места содеянного с целью сокрытия улик.

Рассел присоединился к ополчению ДНР в 2014 году. Он принял православие и обвенчался с русской женщиной Светланой. Военкор говорил, что приехал на Донбасс, потому что восхищался стойкостью и мужеством местных жителей. Американец собирал и передавал гуманитарную помощь жителям Донбасса.

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#донбасс
#днр
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«Психологическая война»: стало известно, зачем перебежчики из КНДР хотят на Украину
SCMP: перебежчики из КНДР хотят вести психологическую войну на Украине
28 октября 2024, 18:53

Фото: iStock/NatanaelGinting

Группа из порядка 200 северокорейских перебежчиков, проживающих на территории Южной Кореи, хочет попасть на Украину, чтобы вести психологическую войну против своих бывших товарищей, которые якобы находятся сейчас в России. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).
Отмечается, что группа состоит из бывших северокорейских военных, имеющих от семи до десяти лет боевого опыта. Они собираются применить знания о ВС КНДР для дезорганизации и деморализации солдат из Северной Кореи, которые якобы отправились в Россию для участия в СВО.

69-летний перебежчик Ан Чан Иль, входящий в состав группы, заявил, что он и его товарищи готовы работать агентами психологической войны, чтобы посредством громкоговорителей и распространения листовок оказывать давление на северокорейских солдат.

Он подчеркнул, что люди с военным опытом из КНДР лучше понимают психологическое состояние бойцов и военную культуру, чем кто-либо другой.

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#кндр
#военные
#украина
#сво
#всу
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В Одессе военкомы провели силовую мобилизацию на глазах у полицейских
28 октября 2024, 18:36

Фото: iStock/olegda88

В Одессе сотрудники военкомата силой заталкивали мужчину в автомобиль на глазах у полицейских. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своём Telegram-канале.
На опубликованных кадрах видно, как несколько мужчин в гражданском, которые, судя по всему, являются сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине), с применением насилия заталкивают мужчину в автомобиль прямо на улице. При этом рядом стоят двое полицейских, которые молча равнодушно наблюдают за происходящим.

За призывника попыталась заступиться проходящая мимо женщина. Она поинтересовалась, на каком основании мужчину посреди улицы повалили на землю и надевают наручники. Однако её попытки были тщетны, и мужчину всё же увезли.

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#украина
#одесса
#мобилизация
#полиция
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ФСБ РФ показала фото убитого боевика с татуировкой элитного полка спецназа США
28 октября 2024, 18:25

Фото: iStock/dangutsu

ФСБ России показала фотографию убитого боевика, на руке которого набита татуировка элитного 75-го полка рейнджеров спецназа США. Кадр публикует РИА Новости.
Отмечается, что этот военный находился в числе других иностранных диверсантов, которые предприняли попытку вторгнуться на территорию Брянской области в понедельник.


Напомним, что ранее в этот день сотрудниками ФСБ пресечена попытка нарушения государственной границы. Ликвидированы четыре диверсанта, остальные члены диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) поражены ракетно-артиллерийским ударом. У них были обнаружены иностранное оружие, экипировка и средства связи, а также иные личные вещи, которые свидетельствуют об их принадлежности к третьим странам.

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#сво
#иностранцы
#наемники
#фсб
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ВСУ пытались атаковать одно из крупнейших горнодобывающих предприятий в России
ВСУ пытались атаковать горнодобывающее предприятие в Курской области
28 октября 2024, 17:51

Фото: iStock/Aleksandr Rybalko

Украинские войска предприняли попытку атаковать горнодобывающее предприятие в Курской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что в 13:28 по мск система противовоздушной обороны (ПВО) ударила по беспилотнику самолётного типа, который пролетал над Железногорском. Дрон направлялся в сторону пятиэтажного здания, принадлежащего ОАО «Михайловский ГОК». Это предприятие является вторым в России по объёмам добычи железной руды.

В результате предпринятой ВСУ попытки атаки никто не пострадал, также не зафиксировано никаких повреждений инфраструктуры.

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#вс рф
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#пво
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Иностранные диверсанты пытались прорваться в Брянскую область
ФСБ: На границе Брянской области ликвидировали четверых иностранных диверсантов
28 октября 2024, 17:51

Фото: iStock/ e-crow

27 октября представители российских силовых структур ликвидировали нескольких иностранных диверсантов, пытавшихся проникнуть через границу Брянской области, передаёт Центр общественных связей ФСБ.
«Пресечена попытка нарушения государственной границы <...> в Климовском районе диверсионно-разведывательной группой. В результате боестолкновения четыре диверсанта ликвидированы, остатки отступающей группы поражены ракетно-артиллерийским ударом», — сообщается в релизе.

При себе у диверсантов были иностранные средства коммуникации, оружие и экипировка, а из личных вещей: молитвенник на польском языке, канадский флаг, записная книжка с информацией по тактической подготовке на английском языке. Спецслужбы считают, что это говорит об их связи с третьими странами.

На коже одного из иностранных наёмников обнаружили татуировку элитного 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США.

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#нарушения
#диверсанты
#брянская область
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«Отогнали противника»: Военэксперт оценил обстановку в зоне СВО на разных направлениях
Военэксперт Живов: у ВС РФ серьёзные успехи на Курском направлении
28 октября 2024, 17:38

Фото: istock/Anna_Anikina

Вооруженные Силы России продолжают действия по разгрому группировки противника, вторгшегося на территорию Курской области. ВСУ потеряли до 80 человек убитыми и ранеными, уничтожены три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен, сообщили в Минобороны России.
Военкор, автор Telegram-канала «Живов Z. Битва за Донбасс» Алексей Живов в беседе с «Радио 1» сообщил, что у нас очень серьезные оперативно-тактические успехи на Донецком и Курском направлениях.

«В Курской области мы близки к тому, чтобы полностью срезать этот плацдарм. Несмотря на то, что враг очень сильно упирается. А в Донецкой области у нас идет активное наступление (почти десятки километров), начали освобождать территорию от противника. Близок тот час, когда наши войска выйдут в южной части Донецкой области на административную границу и смогут дальше двигаться в сторону Запорожья. Мы практически полностью отогнали противника к границе», — рассказал военный эксперт.

По его словам, направления в Запорожской и Херсонской областях менее активны, потому что театр военных действий не позволяет предпринимать какие-то серьезные усилия.

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#курское направление
#запорожская область
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Военэксперт Кошкин объяснил признание Армии России лучшей в мире
28 октября 2024, 17:26

Фото: iStock/zim286

Завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявил, что признание Армии России лучшей в мире связано с проведением нашей страной специальной военной операции на Украине.
«Анализ последнего времени свидетельствует о возрастающей военной мощи России. Речь идёт помимо прочих составляющих о ядерной триаде. Её состояние в значительной части в России превосходит качественное состояние ядерной триады в США. Это и определяет мощь армии — она в состоянии решать вопросы от стратегических до тактических масштабов», — добавил в беседе с RT Кошкин.

Тем временем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать составленный в США рейтинг армий мира.

«Мы не знаем, о каких критериях идет речь, на основании каких данных составлялся этот рейтинг, поэтому нам нечего сказать», — приводят argumenti.ru со ссылкой на ТАСС слова Пескова.

Ранее стало известно о том, что российская армия была признана сильнейшей в мире в рейтинге US News and World Report.

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#дмитрий песков
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