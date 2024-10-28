ФСБ показала кадры пресечения попытки ДРГ нарушить границу РФ в Брянской области

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ФСБ России представила видеозаписи и фотографии с места ликвидации иностранных диверсантов, совершивших попытку нарушения российской границы в Брянской области. Материалы публикует РИА Новости.
Отмечается, что на оперативной съёмке показали оружие, боеприпасы и различное снаряжение, которое использовали боевики попытке вторгнуться на территорию России. Также на записи виден канадский флаг и молитвенник на польском языке.
Также оперативники опубликовали тела убитых боевиков. У одного из них на предплечье набита татуировка элитного полка спецназа США.
Напомним, что в понедельник диверсионно-разведывательная группа ВСУ из иностранных наёмников предприняла попытку вторгнуться на территорию России через границу в Брянской области. Четверо боевиков были ликвидированы сотрудниками ФСБ, остальные поражены ракетно-артиллерийским ударом.
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Также оперативники опубликовали тела убитых боевиков. У одного из них на предплечье набита татуировка элитного полка спецназа США.
Напомним, что в понедельник диверсионно-разведывательная группа ВСУ из иностранных наёмников предприняла попытку вторгнуться на территорию России через границу в Брянской области. Четверо боевиков были ликвидированы сотрудниками ФСБ, остальные поражены ракетно-артиллерийским ударом.
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Анастасия Чинкова