ФСБ показала кадры с допросом задержанных в Крыму агентов украинской разведки

В своём Telegram-канале командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что российские военные подбили американский танк Abrams в Курской области. Об этом сообщили в Газета.ру.





«Сегодня противник не проявлял активности в боевых действиях, но мы уничтожили около десяти единиц техники: пикапы и, как говорят, один танк Abrams», — сообщил Алаудинов.





По словам командира, российские военные успешно контролируют ситуацию на этом участке фронта.





Кроме этого, 21 августа, он уже говорил о значительных потерях ВСУ в Курской области. Тогда он также сообщил, что украинское командование приняло решение отвести часть своих войск из региона и перебросить их на другое направление для нового удара.





Ранее в США высказывали опасения, что попытки ВСУ закрепиться в Курской области могут привести к катастрофическим последствиям.