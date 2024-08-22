ФСБ показала кадры с допросом задержанных в Крыму агентов украинской разведки

Фото: istockphoto/Maksim Mikhailov
Кадры допроса задержанных в Крыму украинских разведчиков показала ФСБ России. На видео один из злоумышленников рассказывает, что живет на крымском полуострове с 2004 года, а именно, в Севастополе.
По словам задержанного, ему предлагали обучение подрывному делу, изготовлению самодельных взрывных устройств с проживанием. Все происходило в сентябре прошлого года.
Он отметил, что изготовленная взрывчатка предназначалась для разрушения газовой трубы. Части второго взрывного устройства, добавил разведчик, нужно было спрятать в разных местах, прислав фотографии.
Второму задержанному куратор предлагал сообщать информацию о военных объектах ПВО.
Третий фигурант сообщил, что ему предлагалось отнести бомбу на насосную станцию, положив под мост и активировав ее.
Российские спецслужбы регулярно задерживают завербованных Украиной диверсантов после начала СВО.
Читайте также:
СК возбудил дело после исчезновения семейной пары в Приморье месяц назад
Появились новые подробности атаки ВСУ в Калачевском районе Волгоградской области
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов предсказал судьбоносный поворот в СВО
«Когда началась спецоперация, мне позвонил Александр (сотрудник ВСУ или спецслужб Украины – прим. ред.) и предложил поехать через Польшу в Киев. Я подписал все документы. Позже он дал мне первое задание изготовить первое взрывное устройство», — сказал задержанный.
Он отметил, что изготовленная взрывчатка предназначалась для разрушения газовой трубы. Части второго взрывного устройства, добавил разведчик, нужно было спрятать в разных местах, прислав фотографии.
Второму задержанному куратор предлагал сообщать информацию о военных объектах ПВО.
Третий фигурант сообщил, что ему предлагалось отнести бомбу на насосную станцию, положив под мост и активировав ее.
Российские спецслужбы регулярно задерживают завербованных Украиной диверсантов после начала СВО.
Читайте также:
СК возбудил дело после исчезновения семейной пары в Приморье месяц назад
Появились новые подробности атаки ВСУ в Калачевском районе Волгоградской области
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов предсказал судьбоносный поворот в СВО
Никита Кротов