Появились новые подробности атаки ВСУ в Калачевском районе Волгоградской области

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В Калачевском районе Волгоградской области при атаке БПЛА в домах выбило стекла. Об этом сообщил глава района Роман Горбатый.
«На данный момент серьезных повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. В отдельных квартирах выбиты стекла. Продолжается работа по оценке ущерба», — написал Горбатый в своем Telegram-канале.
Он добавил, что местные жители, которые пострадали при атаке, получат компенсацию. Сообщается, что создана комиссия, которая оценит степень ущерба, причиненного гражданской инфраструктуре.
Ранее губернатор региона Андрей Бочаров в своем Telegram-канале заявил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку БПЛА на территорию Волгоградской области.
В Волгоградской области силы ПВО отразили атаку БПЛА
До этого Минобороны сообщило, что группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Тринадцать вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над Волгоградской областью, семь – над Ростовской областью, по одному – над Брянской и Курской областями, а также два – над Воронежской область и четыре – над Белгородской.
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Дарья Осипова