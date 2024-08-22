Командир спецназа «‎Ахмат» Алаудинов предсказал судьбоносный поворот в СВО

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Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что Россия обязательно победит в СВО. Такое заявление генерал-майор сделал в своем Telegram-канале.
«Опять же повторяюсь, как и раньше. Мы с вами должны осознанно для себя сделать вывод окончательно, раз и навсегда, что Россия обречена на победу», — сказал командир.
По его словам, других вариантов не существует. Помимо этого, он рассказал, что российские военнослужащие подбили американский танк Abrams в Курской области. Алаудинов добавил, что также удалось нейтрализовать несколько единиц артиллерийских установок разного калибра и пунктов управления ВСУ.
6 августа в 5:30 утра Вооруженные силы Украины начали наступление в Курской области, но их продвижение было остановлено. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении боевики потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих и 65 танков.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Житель Курской области рассказал, как его беременную жену расстрелял солдат ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова