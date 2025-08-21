ФСБ показала на видео мигранта, похитившего секретные документы ВПК для СБУ
ФСБ задержала иностранца при попытке вывезти из России секретные сведения военно-промышленного комплекса на территорию Украины. В отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ВГТРК со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
36-летний мужчина был перехвачен на автомобильном пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» в Дагестане на границе с Азербайджаном. При досмотре у него обнаружили материалы служебного характера, похищенные при нападении на сотрудника российского ВПК.
Задержанный признался, что взять документы и телефон из тайника в Курганской области его попросил родной брат – агент СБУ. Затем он должен был доставить их на Украину.
