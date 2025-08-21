ФСБ показала на видео мигранта, похитившего секретные документы ВПК для СБУ

21 августа 2025, 13:34

Фото: iStock/Ake Ngiamsanguan

ФСБ задержала иностранца при попытке вывезти из России секретные сведения военно-промышленного комплекса на территорию Украины. В отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ВГТРК со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.