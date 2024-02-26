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ФСБ задержала 49 лиц, собиравших средства для сирийских боевиков

26 февраля 2024, 11:59
Фото: IStock/irene_rebrova

Фото: IStock/irene_rebrova

Почти 50 человек были задержаны сотрудниками ФСБ по факту пособничества сирийским боевикам. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
В ведомстве рассказали, что в 22 российских регионах были задержаны 49 пособников боевиков, которые собирали и переводили деньги на нужды запрещенной в России террористической организации. Кроме того, фигуранты уголовного дела распространяли посредством социальных сетей радикальную исламскую идеологию.

В настоящее время ФСБ устанавливает круг всех лиц, причастных к преступлению.


Ранее в пресс-службе ФСБ продемонстрировали кадры с «агентом-инвалидом» СБУ, который заложил взрывное устройство под автомобиль с целью покушения на жизнь должностного лица.

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Солнца будет много: синоптик пообещал жителям Подмосковья потепление
Синоптик Шувалов заявил о потеплении в последние дни февраля
26 февраля 2024, 13:33

Фото: IStock/possum1961

Первое проявление весны жители Подмосковья заметят на этой неделе. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам синоптика, в последние дни февраля в Московской области будет много солнца, а воздух прогреется до 2 градусов.
«До среды включительно будет много солнца на небе и -5…-8 по области ночью и около 0… 2 днём. Это будут максимальные температуры. Никакого намёка на осадки, ветер южный. Он ощутимый, но несильный», — отметил Шувалов.
В четверг, 29 февраля, погода немного изменится. Ночью столбики термометров поднимутся до нуля, днём ожидается 4 градуса. По прогнозу, будет облачно, но без осадков.

Настоящая весна, по словам синоптика, начнётся в конце марта. Согласно климатическим данным, уже после 20 числа можно ждать серьёзного потепления.

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#подмосковье
#синоптики
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Сын Бари Алибасова заявил, что его отец находится в реанимации
Сын Бари Алибасова: продюсер находится в реанимации, но рвется домой
26 февраля 2024, 13:23

Фото: iStock/maxim4e4ek

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов находится в реанимационном отделении Боткинской больницы, передает РИА Новости.
По словам его сына, он находится в сознании и желает вернуться домой, однако официального диагноза пока нет.

«Диагноз пока ещё не поставлен окончательно. Сейчас он находится в реанимации в Боткинской больнице для проведения анализов... Отец с нетерпением ждет возвращения домой, он бодр и рвется в бой», — отметил собеседник агентства.
Он также подтвердил, что продюсер находится в сознании, и добавил, что информация о диагнозе будет предоставлена позже.

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#днр
#пригожин
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Верховный суд отклонил апелляцию Надеждина
Верховный суд признал законным отказ Надеждину в иске по форме для подписей
26 февраля 2024, 12:54

Фото: istockphoto/Zolnierek

Верховный суд оставил жалобу Бориса Надеждина без удовлетворения, сообщает издание РИА Новости.
Надеждин прежде подал апелляцию в Верховный суд РФ, в которой оспаривал форму списка сборщиков подписей для регистрации кандидатов.

«Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения», - огласил решение судья.

Напомним, ЦИК не допустил Надеждина в качестве кандидата на выборы, объяснив это нарушением, допущенным в ходе сбора подписей.

О том, почему депутат Госдумы пророчит Надеждину конец политической карьеры и за что он ему посоветовал «отправиться на огород», читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#выборы
#огород
#цик
#депутат
#рф
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В Подмосковье развернули пункты приёма заявлений от избирателей, живущих в апартаментах
26 февраля 2024, 12:52

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Мобильные пункты приёма заявлений о голосовании на выборах президента России по месту нахождения развернули в Московской области для людей, проживающих в апартаментах, эти пункты будут работать до 11 марта, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
«Статус апартаментов не позволяет жильцам оформить постоянную регистрацию. Поэтому проживавшие там смогут проголосовать на близлежащем избирательном участке только в том случае, если подадут заявление о голосовании по месту нахождения», — отмечается в сообщении.
Один из таких мобильных пунктов приёма заявлений установлен на территории жилого комплекса «Спутник» в Красногорске. Там живут около 6 тысяч избирателей.

Выборы президента Российской Федерации состоятся в марте, голосование для удобства избирателей будет проводиться три дня: 15, 16 и 17 числа.

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#выборы
#голосование
#мособлизбирком
#президент
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Власти РФ выделят более 4 млрд рублей на поддержку некоторых мобилизованных
26 февраля 2024, 12:39

Фото: iStock/Michele Ursi

На выплаты мобилизованным и контрактникам правительство РФ выделит 4, 063 миллиарда рублей, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.
Уточняется, что таким категориям граждан будет выплачиваться ежемесячная компенсация в размере 100% пенсии за выслугу лет.

Прежде выплачивать компенсацию мобилизованным и служащим по контракту поручил президент России Владимир Путин. Он настоял, что поддержка военных необходима вне зависимости от категории, проходящего военную службу.

Выделенная кабинетом министров сумма рассчитана на 2024 год.

Прежде сообщалось, что в 2023 году в ВС РФ проходили службу 640 тысяч контрактников.

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#кабмин
#вс рф
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Украинские войска обстреляли Донецк ракетами JROF HEF
СЦКК: ВСУ при обстреле Донецка применили ракету с 9 тыс поражающих элементов
26 февраля 2024, 12:38

Фото: iStock/RamonCast

В воскресенье, 25 февраля, украинские военные снова применили словацкую ракету с более чем 9 тысячами поражающих элементов при обстреле Киевского района в Донецке, сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Противник открыл огонь из РСЗО калибром 122 мм из позиций, расположенных в районе населенного пункта Новгородское, используя ракеты JROF HEF (содержащие 9100 шариков-шрапнель), с дальностью выстрела увеличенной до 40,2 км, которые были произведены в Словакии и переданы странам-членам НАТО», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Представительство также напомнило, что в результате обстрела Киевского района пострадали детский сад № 204 в Донецке, а также многоквартирные и частные жилые дома.

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#ракеты
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Важно не переедать: гороскоп с 26 февраля по 3 марта
26 февраля 2024, 12:32

Фото: iStock/Lidiia Moor

На текущей неделе благоприятно быть любознательными и искренне заинтересованными дарить друг другу подарки и не переедать. Такие рекомендации дала астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1».
В деловой сфере помогут дружеские связи и личные симпатии. Благоприятно быть любопытными, любознательными и искренне заинтересованными.

В любви можно наметить совместные цели и план их реализации. Хорошее время для того, чтобы преподносить подарки друг другу.

В вопросах здоровья важно не переедать. Необходимо следить за своими мыслями и постараться свое мышление сделать более позитивным.

Особые рекомендации для каждого знака зодиака

Овну захочется быть более независимым и свободным. Ему благоприятно приступить к реализации новых идей.

Тельцу надо выразить себя в творчестве. Ему хорошо на этой неделе быть щедрым, но не расточительным.

Близнецам нужно доброжелательно и с пониманием относиться к окружающим. Особенно близкие люди нуждаются в заботе.

У Рака будет большой духовный подъём. Ему важно быть собранным и проявить силу воли.

Льву следует направить свой интеллектуальный интерес на то, что он давно откладывал, но очень хотел изучить. На этой неделе важно уделить время саморазвитию. И надо гордиться собой.

Деве лучше не принимать важные решения, ей нужно отдохнуть и взять паузу.

Весы станут популярнее и будут притягивать к себе внимание. У них расширится круг знакомств.

Скорпиона ждёт похвала и поддержка. Он сможет сосредоточиться на том, что считает наиболее важным для себя в данный момент и добьётся успеха.

Стрелец должен стать осторожнее с тратами. Все крупные покупки и инвестиции лучше отложить.

Козерогу нужно проявить дальновидность и дисциплину. Аккуратность и точность мышления помогут разрешить любую задачу.

Водолею желательно во всем создавать баланс, стремиться к гармонии и равновесию.

Рыбам надо найти внутренний источник силы и быть оптимистичными. Им необходим позитивный настрой.

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В Подмосковье отметили снижение числа сбоев на объектах ЖКХ
26 февраля 2024, 12:18

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

За прошедшую неделю на подмосковных объектах жизнеобеспечения произошло 193 сбоя — на 25 меньше, чем неделей ранее, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
«Большинство из 193 технологических сбоев были связаны с со снабжением населения теплом: было зафиксировано 74 нарушения. 58 сбоев произошли в системе электроснабжения, 41 сбой был связан с подачей горячей воды, 18 сбоев коснулись холодного водоснабжения», — отмечается в сообщении.
Оперативные группы подмосковной аварийно-восстановительной службы (МОС АВС) выезжали на в муниципалитеты региона 78 раз.

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#подмосковье
#московская область
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Жених тайно решил сделать красивую улыбку и не дожил до свадьбы
В Индии мужчина решил улучшить улыбку перед свадьбой и умер во время операции
26 февраля 2024, 12:15

Фото: istock / LeMusique

Житель Индии решил тайно сделать операцию ради красивой улыбки перед свадьбой, но скончался после процедуры. Об этом сообщает WION News.

По данным издания, Лаксми Нарайяна Винджам жаловался на проблемы с деснами и хотел «поправить улыбку» за пару дней до свадьбы. Стоматологи-хирурги должны были провести Винджаму гингивопластику — операцию по восстановлению объема десен вокруг родных зубов или коронок. Операцию запланировали на 16 февраля. Во время процедуры индийцу стало плохо и он потерял сознание.

Медики зафиксировали падение жизненных показателей и начали реанимировать пациента, но Винджам скончался.

Отец умершего рассказал корреспондентам, что даже не был в курсе об операции сына, так как он скрыл информацию об этом. Родственник пациента утверждает, что медики ввели сыну слишком большую дозу анестезии. Сейчас ведется расследование с целью выяснения обстоятельств, которые привели к трагическому исходу.

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