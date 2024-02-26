ФСБ задержала 49 лиц, собиравших средства для сирийских боевиков

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Почти 50 человек были задержаны сотрудниками ФСБ по факту пособничества сирийским боевикам. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
В ведомстве рассказали, что в 22 российских регионах были задержаны 49 пособников боевиков, которые собирали и переводили деньги на нужды запрещенной в России террористической организации. Кроме того, фигуранты уголовного дела распространяли посредством социальных сетей радикальную исламскую идеологию.
В настоящее время ФСБ устанавливает круг всех лиц, причастных к преступлению.
Ранее в пресс-службе ФСБ продемонстрировали кадры с «агентом-инвалидом» СБУ, который заложил взрывное устройство под автомобиль с целью покушения на жизнь должностного лица.
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В настоящее время ФСБ устанавливает круг всех лиц, причастных к преступлению.
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Анастасия Хохлова