ВСУ формируют женские расчёты БПЛА из-за нехватки бойцов
Командование ВСУ приступило к формированию женских расчётов БПЛА в рамках 92-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) на Харьковском направлении. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что данном участке уже действует несколько таких отрядов, набранных в основном из медицинских рот и мобильных огневых групп ПВО, которые ранее были задействованы исключительно в тылу.
Формирование новых расчётов связано с нехваткой личного состава в украинских войсках.
Ранее российские силовики сообщили, что заявлениями о потерях ВСУ власти Украины готовят общество к скорому снижению мобилизационного возраста и призыву женщин.
Читайте также: