Мирный житель погиб от удара ВСУ в приграничном районе
Хинштейн: житель Курской области погиб при атаке дрона ВСУ на его автомобиль
В Курской области при ударе беспилотника ВСУ по трассе «Рыльск — Крупец» погиб мирный житель. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.
По его словам, в момент атаки 68-летний пенсионер проезжал по дороге на своем автомобиле. Трагедия произошла сегодня утром, 17 августа.
Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего, а также призвал жителей воздержаться от поездок в приграничные районы.
Ранее, 16 августа, в результате аналогичного нападения на Рыльский район погибли 52-летний мужчина и его 13-летний сын.
