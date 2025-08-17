Мирный житель погиб от удара ВСУ в приграничном районе

17 августа 2025, 14:38

Хинштейн: житель Курской области погиб при атаке дрона ВСУ на его автомобиль

Фото: iStock/aapsky

В Курской области при ударе беспилотника ВСУ по трассе «Рыльск — Крупец» погиб мирный житель. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.