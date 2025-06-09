ФСБ предотвратила диверсию на предприятии ОПК в Москве

09 июня 2025, 11:56

Фото: iStock/BrianAJackson

Российские силовики пресекли деятельность двух россиян, которые планировали диверсии на предприятии ОПК в Москве. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.