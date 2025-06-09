ФСБ предотвратила диверсию на предприятии ОПК в Москве
Российские силовики пресекли деятельность двух россиян, которые планировали диверсии на предприятии ОПК в Москве. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Отмечается, что задержанные через мессенджер Telegram установили контакт к запрещённой в России организацией, базирующейся на Украине, затем устроились работать на оборонный завод, где собрали взрывные устройства.
Мужчин задержали в момент проноса бомб на предприятие. В отношении диверсантов возбуждено уголовное дело о госизмене.
Ранее в этот день ФСБ пресекла контрабандный вывоз на Украину комплектующих для российских вертолётов Ми-8 и Ми-17.
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