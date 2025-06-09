ФСБ пресекла контрабандный вывоз на Украину новых запчастей для вертолётов Ми-8 и Ми-17
Российские силовики пресекли контрабандный вывоз на Украину комплектующих к вертолётам Ми-8 и Ми-17, который пытались осуществить шестеро граждан России, Украины и стран Ближнего Востока. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Отмечается, что противоправную деятельность международной группы лиц координировала подданая иностранного государства, находящаяся за рубежом.
По оценке специалистов, ориентировочная стоимость изъятых комплектующих составляет свыше 400 миллионов рублей. Детали позволяют восстановить лётную годность как минимум четырёх вертолётов.
В ЦОС добавили, что граждане нескольких государств через ряд подконтрольных коммерческих структур приобретали у предприятий-изготовителей и эксплуатирующих компаний, осуществляли хранение и незаконное перемещение через госграницу новых комплектующих к вертолётм российского производства Ми-8 и Ми-17.
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