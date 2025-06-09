ФСБ пресекла контрабандный вывоз на Украину новых запчастей для вертолётов Ми-8 и Ми-17

09 июня 2025, 10:11

ФСБ предотвратила вывоз на Украину комплектующих для вертолётов Ми-8 и Ми-17

Фото: iStock/irene_rebrova

Российские силовики пресекли контрабандный вывоз на Украину комплектующих к вертолётам Ми-8 и Ми-17, который пытались осуществить шестеро граждан России, Украины и стран Ближнего Востока. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.