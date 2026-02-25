ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме Кубани и задержала агента Киева — видео

25 февраля 2026, 12:11

ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме Кубани

Видео: УФСБ России по Краснодарскому краю

На Кубани предотвратили попытку теракта на военном аэродроме. Об этом сообщили в УФСБ России по Краснодарскому краю.