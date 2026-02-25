ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме Кубани и задержала агента Киева — видео
Видео: УФСБ России по Краснодарскому краю
На Кубани предотвратили попытку теракта на военном аэродроме. Об этом сообщили в УФСБ России по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, атаку готовили украинские спецслужбы. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установили, что гражданин России 1986 года рождения сам вышел на связь в мессенджере WhatsApp* с представителем ГУР Минобороны Украины.
Как утверждают российские силовики, по указанию куратора мужчина собирал и передавал фото- и видеоматериалы о военных объектах. Затем изготовил горючие смеси, с помощью которых планировал поджечь самолет на одном из аэродромов.
Подозреваемого задержали на этапе подготовки, сейчас его заключили под стражу. Следственный отдел УФСБ по Краснодарскому краю возбудил и расследует уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и государственной измене. В случае признания виновным ему может грозить пожизненное лишение свободы.
