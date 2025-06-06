Задержаны подростки, готовившие теракты в Луганской Народной Республике

06 июня 2025, 09:59

ФСБ: в ЛНР задержали 3 подростков по подозрению в подготовке терактов

Фото: iStock/Diy13

В Луганской Народной Республике сотрудники УФСБ России задержали троих несовершеннолетних, входящих в радикальную группировку, которые готовили теракты. Об этом пишет РИА Новости.