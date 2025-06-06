Задержаны подростки, готовившие теракты в Луганской Народной Республике
В Луганской Народной Республике сотрудники УФСБ России задержали троих несовершеннолетних, входящих в радикальную группировку, которые готовили теракты. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщается, подростки планировали нападения на учащихся одного из образовательных учреждений и на объект религиозного культа.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснено, что задержанные использовали закрытый Telegram-канал для координации своих действий. В этом чате размещались материалы с инструкциями по изготовлению взрывных устройств и самодельного огнестрельного оружия, а также информация, оправдывающая деятельность террористических организаций и советы по совершению терактов и сокрытию следов преступления.
При обыске у одного из задержанных были изъяты самодельные взрывные вещества и огнестрельное оружие. В настоящее время возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая приготовление к террористическому акту. Правоохранительные органы продолжают расследование данного инцидента.
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