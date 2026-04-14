ФСБ раскрыла план покушения на российского военного
Силовики сорвали попытку теракта у одного из бизнес-центров Москвы. По версии ФСБ, исполнитель готовил взрыв электроскутера ради убийства высокопоставленного российского военнослужащего. Об этом пишет РИА Новости.
Во вторник Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании трех человек. В деле фигурируют граждане Украины, Молдавии и России.
По информации ведомства, гражданин Украины служит в ВСУ. Он участвовал в боях против российских войск на территории ДНР, Запорожской и Сумской областей. В марте 2025 года СБУ завербовала его и отправила в столицу для слежки и подготовки убийства. Следствие считает, что мужчина действовал по указанию куратора. Сначала он забрал из тайника части взрывного устройства. Потом собрал СВУ с поражающими элементами и спрятал его в багажнике электроскутера.
ФСБ полагает, что целью атаки стал высокопоставленный военнослужащий России. Силовики выясняют роли всех задержанных и проверяют их на причастность к другим эпизодам.
