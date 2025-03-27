В Европе рассматривают варианты размещения сил на западе Украины

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В Европе рассматривают разные варианты развертывания военных на Украине, в том числе вдоль реки Днепр. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на французского чиновника.
По словам французского чиновника, разместить солдат планируется на западе Украины или на территории соседних государств. Он добавил, что это необходимо для «содействия» урегулированию украинского конфликта.
Саммит «коалиции желающих», где обсудят гарантии безопасности для Украины, включая размещение там «миротворцев», состоится в четверг, 27 марта, в Париже.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Саммит «коалиции желающих», где обсудят гарантии безопасности для Украины, включая размещение там «миротворцев», состоится в четверг, 27 марта, в Париже.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова